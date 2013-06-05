重温稿-路透调查：英国央行总裁金恩获高评价，但料不会有更多刺激举措

路透伦敦5月30日 - 分析师认为即将离任的英国央行总裁金恩，在10年任期内面临艰困时局做出了相对不错的成绩，但恐怕无法如愿推出新的经济刺激举措。

路透本周针对约70位分析师的调查结果显示，金恩在6月6日举行的任内主持的最后一次货币政策委员会会议上，英国央行现已暂停扩大的3,750亿英镑资产买进计划料将不会有任何的改变。

金恩一直主张再度扩大买进规模。

然今年发行更多纸钞可能更不太可能了。在最近几次的调查中，今年提高的可能性中值一直下滑，如今只剩下48%。但量化宽松的整体支出仍为4,000亿英镑，一些分析师预期明年会更多。

IHS Global Insight的Howard Archer表示，“6月货币政策委员会会议是金恩的绝响。但他的离别愿望不太可能如愿，金恩希望有更多的货币刺激来帮助英国经济复苏得到动力。”

实际上过去两年来英国的经济多数时候是在原地踏步，侥幸避开了史无前例的三度衰退，到明年顶多也只有小幅成长。

金恩曾饱受抨击，指责其对金融危机的回应慢半拍。

但受访分析师对他任内表现的评价，在总分10分中给到七分。

“金恩在过去五年来对经济情势的反应大致不错，尽管一开始反应迟钝，”德国商业银行的Peter Dixon表示。

加拿大央行总裁卡尼将接替金恩的位置。卡尼是否热衷于买债，还不得而知，但受访者中多数预期卡尼会为市场提供政策走向指引。

英国央行有维持通胀率在2%的职责--然自2009年末以来一直未能达成该目标。但近期的调查显示，至少到2015年，利率将维持在纪录低位0.5%不变。