重温稿-路透调查：英国央行总裁金恩获高评价，但料不会有更多刺激举措

全球金市：金价徘徊在三周低点附近，因美联储加息预期提振美元
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
路透伦敦5月30日 - 分析师认为即将离任的英国央行总裁金恩，在10年任期内面临艰困时局做出了相对不错的成绩，但恐怕无法如愿推出新的经济刺激举措。
路透本周针对约70位分析师的调查结果显示，金恩在6月6日举行的任内主持的最后一次货币政策委员会会议上，英国央行现已暂停扩大的3,750亿英镑资产买进计划料将不会有任何的改变。
金恩一直主张再度扩大买进规模。
然今年发行更多纸钞可能更不太可能了。在最近几次的调查中，今年提高的可能性中值一直下滑，如今只剩下48%。但量化宽松的整体支出仍为4,000亿英镑，一些分析师预期明年会更多。
IHS Global Insight的Howard Archer表示，“6月货币政策委员会会议是金恩的绝响。但他的离别愿望不太可能如愿，金恩希望有更多的货币刺激来帮助英国经济复苏得到动力。”
实际上过去两年来英国的经济多数时候是在原地踏步，侥幸避开了史无前例的三度衰退，到明年顶多也只有小幅成长。
金恩曾饱受抨击，指责其对金融危机的回应慢半拍。
但受访分析师对他任内表现的评价，在总分10分中给到七分。
“金恩在过去五年来对经济情势的反应大致不错，尽管一开始反应迟钝，”德国商业银行的Peter Dixon表示。
加拿大央行总裁卡尼将接替金恩的位置。卡尼是否热衷于买债，还不得而知，但受访者中多数预期卡尼会为市场提供政策走向指引。
英国央行有维持通胀率在2%的职责--然自2009年末以来一直未能达成该目标。但近期的调查显示，至少到2015年，利率将维持在纪录低位0.5%不变。
在68位受访者中只有8位认为在2015年之前会调整利率。(完)
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
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