更正-国际油市：布兰特原油跌破103美元，然美国原油库存减少带来助益

《全球汇市》美元小幅爬升，关注美联储政策会议声明
* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。
(更正：因英文原文有误，第六段应为“美元走软…支撑油价”，非“美元走坚”)
路透新加坡6月6日 - 布兰特原油期货周四跌破每桶103美元，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)或撤出刺激措施的担忧挥之不去，不过美国原油库存意外减少有助于遏制跌势。
包括股市和基本金属在内的风险资产全面下滑，投资者屏息以待美国定于周五公布的就业报告，以研判美国经济质素和美联储的货币政策。
0344GMT，布兰特原油 跌0.09美元至每桶102.95，连续第二日下滑。美国原油期货 涨0.1美元至93.84，上日收高0.43美元。
“美国原油库存大幅减少虽是影响因素，但是联储撤回刺激措施的忧虑打击美股大跌，则抵销了库存减少的利多影响。这两个因素牵扯着油价，”谘询机构IHS Energy Insight副总裁Victor Shum表示。
他补充称，全球需求成长前景疲弱，再加上供应充沛，将不利于油价，因为油市基本面疲软。
不过，美元走软以及中东地缘冲突恶化忧虑，将支撑油价。
美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，美国上周原油库存降幅远高于预期，因进口量大跌。东海岸汽油库存下降。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/沈以文; 审校 王丽鑫/王兴亚)
* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。
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