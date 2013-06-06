更正-国际油市：布兰特原油跌破103美元，然美国原油库存减少带来助益

(更正：因英文原文有误，第六段应为“美元走软…支撑油价”，非“美元走坚”)

路透新加坡6月6日 - 布兰特原油期货周四跌破每桶103美元，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)或撤出刺激措施的担忧挥之不去，不过美国原油库存意外减少有助于遏制跌势。

包括股市和基本金属在内的风险资产全面下滑，投资者屏息以待美国定于周五公布的就业报告，以研判美国经济质素和美联储的货币政策。

0344GMT，布兰特原油 跌0.09美元至每桶102.95，连续第二日下滑。美国原油期货 涨0.1美元至93.84，上日收高0.43美元。

“美国原油库存大幅减少虽是影响因素，但是联储撤回刺激措施的忧虑打击美股大跌，则抵销了库存减少的利多影响。这两个因素牵扯着油价，”谘询机构IHS Energy Insight副总裁Victor Shum表示。

他补充称，全球需求成长前景疲弱，再加上供应充沛，将不利于油价，因为油市基本面疲软。

不过，美元走软以及中东地缘冲突恶化忧虑，将支撑油价。

美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，美国上周原油库存降幅远高于预期，因进口量大跌。东海岸汽油库存下降。 (完)

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