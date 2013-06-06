更正-路透基点：中信银行(国际)在阿里巴巴融资案中承贷2亿美元--RLPC

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
(更正：因英文原文错误，内文第一段中信银行(国际)头衔应为“主办行”，非“牵头行”)
路透香港6月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中信银行(国际)将以主办行头衔加入阿里巴巴的80亿美元贷款案，将承贷2亿美元。
这笔分为三部分的贷款答覆截止日是明天。
消息人士称，约有30家银行准备参加。高盛是首家参贷行，获得牵头行和簿记行头衔，并承贷5亿美元。
一如早先报导，九家银行担任这笔融资案的安排行，这九家银行预计会平均包销80亿美元规模的融资。签约活动已经在4月30日完成。这些银行包括澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利。
这80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。
三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。
银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。
综合收益的计算是基于贷款年限，混合贷的平均年限为2.83年，三年期和五年期贷款的年限为4.11年。
承贷5亿美元的银行获得牵头行和簿记行头衔，三年期和五年期部分的费用各为150个基点和225个基点。承贷3亿美元的银行获得高级主办行头衔，费用各为125个基点和200个基点。承贷2亿美元的银行获得主办行头衔，费用各为100个基点和175个基点。
贷款资金将部分用于为去年的40亿美元贷款再融资，其余用作一般企业用途。阿里巴巴透过新的融通为已有的贷款融资，以便摆脱贷款不超过40亿美元的财务条件限制。
阿里巴巴去年完成共40亿美元的数笔贷款，包括一笔在7月签约的四年期10亿美元贷款。其他三笔贷款，包括两笔与中国国家开发银行的双边贷款，分别为三年期及四年期，以及一笔由19家银行提供的三年期10亿美元贷款。该笔由19家银行提供的三年期融资是一项30亿美元双档贷款案的一部分，其中包含一笔20亿美元过桥贷款，这笔过桥贷款之后由国开行的双边贷款取代。19家银行的三年期10亿美元贷款最高先付费用为300个基点，而12个月期的20亿美元过桥贷款先付费用为175个基点。两笔贷款的综合利率为较Libor加码460个基点，混合平均年限为约1.5年，综合收益是604.67个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 沈以文)
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