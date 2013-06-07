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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 17:16 BJT

更正-香港股市：恒指收低1.2%，创下逾一年最高周线跌幅

(更正：译文有误，第一段应为“退出货币刺激计划”，非“推出”)

路透香港6月7日 - 香港股市周五下跌，录得逾一年来最差单周表现；投资者准备迎来美国就业数据，这将影响到美国联邦储备理事会(美联储, FED)是否逐步退出货币刺激计划的决策。

恒生指数 收低1.2%，报21,575.3点，本周收挫3.6%，为2012年5月迄今最高单周跌幅。恒生国企指数 周五下滑1.7%，本周收低3.9%。

沪深300指数 收跌1.7%，本周收低4.7%。沪综指 跌1.4%，本周收挫3.9%。

中国人民保险集团 重挫5.7%至3.61港元。交易所数据显示有1.06亿股在每股3.45港元的价格卖出，低于该股去年11月首次公开上市的招股价3.48港元。

中资银行股受到货币市场利率飙升的冲击。质押式回购利率隔夜和七天品种齐触逾16个月高点，部分原因是市场传闻两家股份制银行之间同业存款到期后出现违约。交易员表示，其实整体市场现金吃紧，很少甚至没有银行愿意放贷。

港股下周三将休市，内地市场将从周一至周三休市，周四恢复交易。

中国将在周末公布5月多项经济数据，包括进出口贸易、居民消费价格指数(CPI)、社会消费品零售总额、工业增加值等。 (完)
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