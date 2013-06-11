更正-路透基点：兴业太阳能三年期定期贷款规模增至6,500万美元--RLPC

银行业者获邀以三个档次加入，承贷2,000万美元及以上者可取得458个基点的综合收益及75个基点的前端费，并取得牵头行头衔；承贷1,500-1,900万美元者可取得447个基点的综合收益及50个基点的前端费，并取得牵头行头衔；承贷1,000-1,400万美元者可取得438个基点的综合收益及30个基点的前端费，并取得主办行头衔。