更正-台湾汇市：台币早盘主交投跟随韩元走贬，吸引出口商抛汇令交投热络

(更正内文第一段...很多出口商在“29.5元”上方进场抛汇，因有误，请改为“29.95元上方)

路透台北6月11日 - 台币兑美元 周二早盘主交投较上日趋贬，交易员认为，由于标普上修美国主权评等展望至稳定，支撑短线美元续强、亚币全线走弱，台币早盘实质交投亦尾随韩元走贬，吸引很多出口商在29.95元上方进场抛汇，而外资今日美元买盘力道也不弱，早盘交投颇为热络，料今日台币主交投将在29.900-29.980元区间整理。

汇银人士指出，昨日央行尾盘出手让台币贬破30元，稍有抑制此前台币走升的氛围，不过台币实质交投要贬破30元整数关卡并不容易，目前台币主交投仍处于29.8-30.0元大区间盘整格局，而明日端午节休市一天，料今日台币主交投将陷入区间整理。

“出口商已经忍很久了，今天出来蛮多的!”一官股金控旗下银行交易员说。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.920-29.970；上日则在29.770-29.810，央行上日作价收于30.066。

本地时间10:05时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1.47角报29.919。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元盘初持续走贬，惟贬幅略有收敛

* 日圆 亚洲盘初在98-99元附近整理

* 台股 盘初游走平盘

* NDF指标一个月美元/台币 报在29.941附近

* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量在2.07亿美元，交投热络

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.900-29.980

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