修正-中缅能源：中缅油气管道准备7月开始输气，但中国段建设可能延宕2-3月

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：调整措辞，澄清输气管线与输油管线)
路透缅甸内比都6月12日 - 缅甸能源部长丹泰(Than Htay)表示，连结缅甸西部至中国的天然气管线已准备好自7月起开始输气，但全部油气管线还要再过大约三个月才能全面运作，因中国部分的建设延宕。
造价数十亿美元从印度洋到中国边界的管线，长度为870公里，将输送油气到中国西部地区，并为缅甸新的改革派政府带来极需的收入。
“油气管线的缅甸段建设已百分之百完成。但长度超过1,600公里的中国段尚未及时完成，”丹泰在内比都接受访问时表示。其预估还会延宕两至三个月。
他对路透表示，尽管整个项目延后，但这条投资20亿美元的管线将从7月开始输气供国内使用，直到中国部分的建设完成。
他称，“供缅甸国内使用，我们可以从7月开始输气.”
他并称，一条与之平行的，造价23亿美元的770公里的输油管线将在9月完工。
中国石油天然气集团公司拥有这些管线。
这些油气管线是中国在缅甸最有战略意义的投资，为重要的能源安全资产，可降低中国对马六甲海峡的依赖。在缅甸部分地区，该管线已引发反中情节，引发安全性疑虑。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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