修正-中缅能源：中缅油气管道准备7月开始输气，但中国段建设可能延宕2-3月

(更正：调整措辞，澄清输气管线与输油管线)

路透缅甸内比都6月12日 - 缅甸能源部长丹泰(Than Htay)表示，连结缅甸西部至中国的天然气管线已准备好自7月起开始输气，但全部油气管线还要再过大约三个月才能全面运作，因中国部分的建设延宕。

造价数十亿美元从印度洋到中国边界的管线，长度为870公里，将输送油气到中国西部地区，并为缅甸新的改革派政府带来极需的收入。

“油气管线的缅甸段建设已百分之百完成。但长度超过1,600公里的中国段尚未及时完成，”丹泰在内比都接受访问时表示。其预估还会延宕两至三个月。

他对路透表示，尽管整个项目延后，但这条投资20亿美元的管线将从7月开始输气供国内使用，直到中国部分的建设完成。

他称，“供缅甸国内使用，我们可以从7月开始输气.”

他并称，一条与之平行的，造价23亿美元的770公里的输油管线将在9月完工。

中国石油天然气集团公司拥有这些管线。