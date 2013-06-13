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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 10:33 BJT

修正-中缅能源：中缅油气管道准备7月开始输气，但中国段建设可能延宕2-3月

(更正：调整措辞，澄清输气管线与输油管线)

路透缅甸内比都6月12日 - 缅甸能源部长丹泰(Than Htay)表示，连结缅甸西部至中国的天然气管线已准备好自7月起开始输气，但全部油气管线还要再过大约三个月才能全面运作，因中国部分的建设延宕。

造价数十亿美元从印度洋到中国边界的管线，长度为870公里，将输送油气到中国西部地区，并为缅甸新的改革派政府带来极需的收入。

“油气管线的缅甸段建设已百分之百完成。但长度超过1,600公里的中国段尚未及时完成，”丹泰在内比都接受访问时表示。其预估还会延宕两至三个月。

他对路透表示，尽管整个项目延后，但这条投资20亿美元的管线将从7月开始输气供国内使用，直到中国部分的建设完成。

他称，“供缅甸国内使用，我们可以从7月开始输气.”

他并称，一条与之平行的，造价23亿美元的770公里的输油管线将在9月完工。

中国石油天然气集团公司拥有这些管线。

这些油气管线是中国在缅甸最有战略意义的投资，为重要的能源安全资产，可降低中国对马六甲海峡的依赖。在缅甸部分地区，该管线已引发反中情节，引发安全性疑虑。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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