更正-国际油市：亚洲石脑油现货价差跌至10个月最低(6月17日)

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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(更正：因英文原文有误，内文第三段应为“LG化学”，非“Lotte Chemical”)
路透新加坡6月17日 - 亚洲石脑油现货价差周一跌至10个月来最低，来自欧洲的大量供给令石脑油裂解价差降至逾一个月最低。
交易商称，7月来自欧洲的石脑油船货可能在100万吨左右，同今年以来多数月度进口量相仿。
交易商称，韩国LG化学通过竞标已购入7月石脑油船货，较日本报价大约持平，不过目前尚不清楚成交量。
亚洲汽油裂解价差下滑至逾一周低点，因汽油价格未能追随布兰特原油涨势。
汽油市场基本面仍维持良好，来自东南亚国家的需求有所改善，且6月12日止一周的新加坡汽油库存降至九个半月低点。
新加坡现货交易中，汽油船货成交三笔，石脑油没有现货成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠