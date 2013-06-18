更正-国际油市：亚洲石脑油现货价差跌至10个月最低(6月17日)

(更正：因英文原文有误，内文第三段应为“LG化学”，非“Lotte Chemical”)

路透新加坡6月17日 - 亚洲石脑油现货价差周一跌至10个月来最低，来自欧洲的大量供给令石脑油裂解价差降至逾一个月最低。

交易商称，7月来自欧洲的石脑油船货可能在100万吨左右，同今年以来多数月度进口量相仿。

交易商称，韩国LG化学通过竞标已购入7月石脑油船货，较日本报价大约持平，不过目前尚不清楚成交量。

亚洲汽油裂解价差下滑至逾一周低点，因汽油价格未能追随布兰特原油涨势。

汽油市场基本面仍维持良好，来自东南亚国家的需求有所改善，且6月12日止一周的新加坡汽油库存降至九个半月低点。

新加坡现货交易中，汽油船货成交三笔，石脑油没有现货成交。(完)

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