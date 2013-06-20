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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 13:54 BJT

重发-印度卢比汇率：首席经济顾问称，将召开记者会说明卢比跌势

(重发删除多余段落)

路透新德里6月20日 - 印度首席经济顾问Raghuram Rajan周四表示，他可能会就印度卢比跌势召开记者会；此前印度卢比跌至历史新低。

稍早印度卢比兑美元 跌至59.9350卢比的历史新低，上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示将缩减货币刺激措施，且数据显示中国制造业活动于6月降至九个月低点。

Rajan发表评论后，卢比兑美元缩减跌幅，报59.66卢比。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)
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