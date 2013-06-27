更正-表格：美国第一季GDP环比年率终值为增长1.8%，不及预估的成长2.4%

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
(文末表格第二栏应为第一季“前值”，非第一季“初值”)
路透6月26日 - 美国商务部周三公布:
* 美国第一季GDP终值为成长1.8%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.4%
* 第一季最终销售成长1.2%，为2011年第一季以来最小增幅
* 第一季个人消费支出(PCE)物价指数上升1.0%(预估为上升1.0%)，前值为上升1.0%
* 第一季核心PCE物价指数上升1.3%(预估为上升1.3%)，前值为上升1.3%
* 第一季消费者支出增长2.6%(前值为增长3.4%)；耐久财增长7.6%(前值为增长8.2%)
* 第一季企业投资增长0.4%(前值为增长2.2%)
* 第一季PCE物价指数较上年同期上升1.2%(前值为上升1.2%)，核心PCE同比上升1.3%(前值为上升1.3%)
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
第一季GDP终值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第一季终值 第一季前值 第四季 2012年
实质GDP环比年率 1.8 2.4 0.4 2.2
国内产品最终销售 1.2 1.8 1.9 2.1
个人消费支出(PCE)物价指数 1.0 1.0 1.6 1.8
核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.0 1.7
GDP隐性平减指数 1.3 1.2 1.0 1.8
消费者支出 2.6 3.4 1.8 1.9
耐久财(耐用品) 7.6 8.2 13.6 7.8
非耐久财 2.8 2.2 0.1 0.9
服务业 1.7 3.1 0.6 1.2
企业投资 0.4 2.2 13.2 8.0
房屋投资 14.0 12.1 17.6 12.1
出口 -1.1 0.8 -2.8 3.4
进口 -0.4 1.9 -4.2 2.4
政府采购 -4.8 -4.9 -7.0 -1.7 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，