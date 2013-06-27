版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 27日 星期四 10:19 BJT

更正-表格：美国第一季GDP环比年率终值为增长1.8%，不及预估的成长2.4%

(文末表格第二栏应为第一季“前值”，非第一季“初值”)

路透6月26日 - 美国商务部周三公布:

* 美国第一季GDP终值为成长1.8%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.4%

* 第一季最终销售成长1.2%，为2011年第一季以来最小增幅

* 第一季个人消费支出(PCE)物价指数上升1.0%(预估为上升1.0%)，前值为上升1.0%

* 第一季核心PCE物价指数上升1.3%(预估为上升1.3%)，前值为上升1.3%

* 第一季消费者支出增长2.6%(前值为增长3.4%)；耐久财增长7.6%(前值为增长8.2%)

* 第一季企业投资增长0.4%(前值为增长2.2%)

* 第一季PCE物价指数较上年同期上升1.2%(前值为上升1.2%)，核心PCE同比上升1.3%(前值为上升1.3%)

环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

第一季GDP终值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第一季终值 第一季前值 第四季 2012年

实质GDP环比年率 1.8 2.4 0.4 2.2

国内产品最终销售 1.2 1.8 1.9 2.1

个人消费支出(PCE)物价指数 1.0 1.0 1.6 1.8

核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.0 1.7

GDP隐性平减指数 1.3 1.2 1.0 1.8

消费者支出 2.6 3.4 1.8 1.9

耐久财(耐用品) 7.6 8.2 13.6 7.8

非耐久财 2.8 2.2 0.1 0.9

服务业 1.7 3.1 0.6 1.2

企业投资 0.4 2.2 13.2 8.0

房屋投资 14.0 12.1 17.6 12.1

出口 -1.1 0.8 -2.8 3.4

进口 -0.4 1.9 -4.2 2.4

政府采购 -4.8 -4.9 -7.0 -1.7 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐