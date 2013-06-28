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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 14:55 BJT

更正-背景资料：亚洲美元债券今年上半年发行量达到创纪录的899亿美元

(更正：因译文有误，内文第一段“以美元计价之债券”更正为“美元债券”，第三段“美元计价债券”更正为“美元债券”)

路透香港6月28日 - 汤森路透公布的初步数据显示，2013年上半年亚洲地区(日本及澳洲除外)美元债券发行量较上年同期增加17.8%，达到创纪录的899亿美元。

但这股热潮在今年1-5月疾速冲破880亿美元之后却突然熄火，上年1-5月同期为710亿美元。

2012年亚洲地区美元债券发行量达到1,338亿美元的纪录水准。

欲浏览今年迄今美元、欧元及日圆计价债券发行量图表，请点击(r.reuters.com/xyz93t)

亚洲地区(日本及澳洲除外)以日圆、欧元及美元计价债券的10大发行承销商。

规模 排名 市占份额% 发行数

(百万美元)

汇丰 11,183.5 1 12.5 80

花旗 8,078.8 2 9.0 54

德意志银行 7,971.9 3 8.9 57

摩根大通 7,051.7 4 7.9 43

渣打 7,049.7 5 7.9 46

瑞银 6,778.7 6 7.5 51

美银美林 5,741.9 7 6.4 39

高盛 4,994.8 8 5.6 20

巴克莱 4,056.9 9 4.5 25

摩根士丹利 3,777.9 10 4.2 33

总计 89,850.9 161 (完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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