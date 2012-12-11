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货币新闻 | 2012年 12月 11日 星期二 15:36 BJT

重发-表格: 德国10月趸售物价较前月下跌0.7%,较上年同期上涨3.2%

(重发以修改标头格式)
    路透柏林12月11日 - 德国联邦统计局周二公布,德国11月批发(趸售)
物价指数较前月下降0.7%,较上年同期上升3.2%.10月分别为下降0.6%与上
升4.6%

  具体数据如下:
 德国趸售物价      2012年11月  2012年10月  2011年11月
 较上月(%)         -0.7        -0.6        +0.7 
 较上年(%)         +3.2        +4.6        +4.9 
 WPI(基期2005年)   123.2       124.1       119.4  
 (完)
      

 (--编译 艾茂林; 审校 田建华)

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