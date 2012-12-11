重发-表格: 德国10月趸售物价较前月下跌0.7%,较上年同期上涨3.2%

芝加哥期市：CBOT大豆下挫，因巴西作物产量预估上调

路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)