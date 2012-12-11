重发-表格: LME金属库存最新变化--12月11日

《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
(重发以调整内文格式) 路透伦敦12月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位 为吨): 品种 最新库存 变动 铜 261,725 +2,675 锡 11,405 +25 铅 352,900 -2,025 锌 1,228,900 -2,225 铝 5,177,300 -9,525 镍 137,472 -552 铝合金 87,740 持平 NASAAC 146,880 +360 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD > > 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD > > 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD > > 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD > > (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日下跌，因技术性卖盘，全球旧作供应充裕，以及大豆和玉米市场下跌带来的外溢效应。