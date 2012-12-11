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货币新闻 | 2012年 12月 11日 星期二 17:34 BJT

重发-表格: LME金属库存最新变化--12月11日

(重发以调整内文格式)
    路透伦敦12月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨):
    
   品种         最新库存         变动
    铜           261,725       +2,675
    锡            11,405          +25
    铅           352,900       -2,025
    锌         1,228,900       -2,225
    铝         5,177,300       -9,525
    镍           137,472         -552
  铝合金          87,740         持平
  NASAAC         146,880         +360
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种    库存数据       库存分布           品种    库存数据       库存分布
 铜      MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD      铅   MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD
                        >                                                         >
 铝      MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD      锡   MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD
                        >                                                         >
 锌      MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD  铝合金   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD
                        >                                                         >
 镍      MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD   NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD
                        >                                                         >
 
 (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)

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