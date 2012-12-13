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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 17:21 BJT

修正: 香港股市: 自16个月高点下滑并收跌,美国财政担忧与内地股市疲弱引发获利了结

(重发以修改稿件的直接提取码)
    路透香港12月13日 - 香港股市周四由16个月高点回落,因围绕美国财
政悬崖的担忧,以及内地股市疲弱促使投资者获利了结.
    
    恒生指数 收低0.3%,报22,445.58点;恒生国企指数 收低
0.2%.内地股市沪深300指数 收跌1.1%至2,242.64.沪综指<.SSEC
>跌1.0%. 
    
    香港股市的公共事业类股表现疲弱.中电控股 大跌3.6%,此
前该公司配售9.82亿美元新股,为业务扩张筹资.电能实业 下挫1
 .4%.
    
    企业及投资人利用港股近期涨势的机会,在市场抛股.佳兆业<1638.HK
>重挫7.7%,此前凯雷投资集团(Carlyle Group)称将配售最高6,700万美元
佳兆业股票.(完)

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