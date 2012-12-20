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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 08:45 BJT

修正-中国证券: QFII参与股指期货交易相关细则将于近期出台--报载

(更正:日期应为"12月20日",非"11月20日")

路透北京12月20日 - 合格境外机构投资者(QFII)近期有望正式参与中国股指期货交易.中国证券报周四报导称,国家外汇管理局近日修订相关文件,QFII获准开设期货结算账户,扫清参与国内期货市场最后的制度障碍.

报导指出,QFII参与股指期货交易的相关细则将于近期出台.目前,部分QFII已向中国金融期货交易所递交申请,待开户审批流程完成后将正式参与期指市场.

"瑞银 、汇丰 有望成为首批参与期指的QFII."报导称.

中国证监会此前公布的规定指出,合格境外机构投资者(QFII)只能出于套期保值目的参与股指期货交易,持有的股指期货合约算作现有投资额度的一部分.

报导并援引市场人士分析认为,QFII作为新的机构投资者进入期指市场将减轻其在A股现货市场的抛压,并且出于其全球投资策略的不同需求,做多期指也是其重要的策略之一.

数据显示,截至今年11月30日,共有165家QFII获得共计360.43亿美元的额度.其中香港金融管理局,挪威中央银行,淡马锡富敦投资有限公司和新加坡政府投资公司均获得10亿美元额度. (完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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