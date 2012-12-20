修正-中国证券: QFII参与股指期货交易相关细则将于近期出台--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(更正:日期应为"12月20日",非"11月20日")
路透北京12月20日 - 合格境外机构投资者(QFII)近期有望正式参与中国股指期货交易.中国证券报周四报导称,国家外汇管理局近日修订相关文件,QFII获准开设期货结算账户,扫清参与国内期货市场最后的制度障碍.
报导指出,QFII参与股指期货交易的相关细则将于近期出台.目前,部分QFII已向中国金融期货交易所递交申请,待开户审批流程完成后将正式参与期指市场.
"瑞银 、汇丰 有望成为首批参与期指的QFII."报导称.
中国证监会此前公布的规定指出,合格境外机构投资者(QFII)只能出于套期保值目的参与股指期货交易,持有的股指期货合约算作现有投资额度的一部分.
报导并援引市场人士分析认为,QFII作为新的机构投资者进入期指市场将减轻其在A股现货市场的抛压,并且出于其全球投资策略的不同需求,做多期指也是其重要的策略之一.
数据显示,截至今年11月30日,共有165家QFII获得共计360.43亿美元的额度.其中香港金融管理局,挪威中央银行,淡马锡富敦投资有限公司和新加坡政府投资公司均获得10亿美元额度. (完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。