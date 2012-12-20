重发-中港个股: 民生银行小微贷款余额逾3,000亿元,不良率低于0.5%

(重发以去除标题中赘字)

路透北京12月20日 - 中国民营股份制银行--中国民生银行 截至11月末,小微企业贷款余额3,013亿元人民币,在股份制银行中的市场占比为20%,并计划三年后达到6,000亿元.

民生银行周四下午召开的新闻发布会并称,该行今年以来小微企业贷款新增近700亿元,占股份制银行市场的近50%.且不良贷款率控制在千分之五以内,不到股份制商业银行小微贷款不良率(1.1%)的一半.

"小微企业的利差比较高,在3%左右,还是比较赚钱的...但是我们的价格不高,向小微企业的贷款利率不到9%,市场上现在大概要在15%以上."民生银行行长洪崎在发布会后的论坛表示.

洪崎并称,明年要到4000亿,未来三年仍会以每年1,000亿的步伐扩张.按照以往经验,2013年会把60%的新增额度给小微.只有坏账方面,今年预计会有超过10亿的坏账核销,比去年规模大一些.

民生行长助理林云山表示,年初以来的宏观经济波动和江浙地区出现的敏感风险事件,民生银行上半年小微业务整体降速,二季度小微贷款新增规模环比锐减逾50%.之后又调整战略,于三季度再次加速,环比增长逾4倍.

今年以来,小微企业结算量快速增加,结算产品"乐收银"机具数接近30万台.这也使得利率市场化的背景下,小微结算也为民生银行提供了稳定低成本的资金来源,因其今年全年资金结算的收款额大于付款额近1.2万亿.

"我们更看重小微企业背后的结算业务和个人业务.财务定价只比一般贷款高1.25个百分点,要是再计算成本,还不一定高.做小微是为了稳定客户群,获得长期发展."林云山称.