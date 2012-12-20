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货币新闻 | 2012年 12月 20日 星期四 22:11 BJT

重发-表格:美国第三季GDP环比年率终值为增长3.1%,增幅为去年第四季以来最大

(重发以跟上红条,并修改乱码)
   
      路透12月20日 - 美国商务部周四公布:
    
    * 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长3.1%(预
估为增长2.8%),前值为增长2.7%
    * 第三季GDP隐性平减指数终值为上升2.7%(预估和前值均为升2
.8%)
    * 第三季个人消费支出(PCE)物价指数为增长1.6%(预估和前值
均为增长1.6%)
    * 第三季核心PCE物价指数为增长1.1%(预估和前值均为增长1.1
%) 
    * 第三季GDP增幅为2011年第四季以来最大(当时为4.1%) 
    
        
    环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下
的年度变动率.
  
    第三季GDP终值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年
率):
    
                             第三季终值   第二季   2011年
                              
    实质GDP环比年率                  3.1    1.3    1.8
    国内产品最终销售                 2.4    1.7    2.0
    个人消费支出(PCE)物价指数        1.6    0.7    2.4
    核心PCE物价指数                  1.1    1.7    1.4
     GDP隐性平减指数                 2.7    1.5    2.1
    消费者支出                       1.6    1.5    2.5
     耐久财(耐用品)                 8.9   -0.2    7.2
     非耐久财                       1.2    0.6    2.3
     服务业                         0.6    2.1    1.9
    企业投资                        -1.8    3.6    8.6
    房屋投资                        13.5    8.5   -1.4
    出口                             1.9    5.3    6.7
    进口                            -0.6    2.8    4.8
    政府采购                         3.9   -0.7   -3.1(完)
    
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