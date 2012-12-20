重发-表格:美国第三季GDP环比年率终值为增长3.1%,增幅为去年第四季以来最大

(重发以跟上红条,并修改乱码) 路透12月20日 - 美国商务部周四公布: * 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长3.1%(预 估为增长2.8%),前值为增长2.7% * 第三季GDP隐性平减指数终值为上升2.7%(预估和前值均为升2 .8%) * 第三季个人消费支出(PCE)物价指数为增长1.6%(预估和前值 均为增长1.6%) * 第三季核心PCE物价指数为增长1.1%(预估和前值均为增长1.1 %) * 第三季GDP增幅为2011年第四季以来最大(当时为4.1%) 环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下 的年度变动率. 第三季GDP终值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年 率): 第三季终值 第二季 2011年 实质GDP环比年率 3.1 1.3 1.8 国内产品最终销售 2.4 1.7 2.0 个人消费支出(PCE)物价指数 1.6 0.7 2.4 核心PCE物价指数 1.1 1.7 1.4 GDP隐性平减指数 2.7 1.5 2.1 消费者支出 1.6 1.5 2.5 耐久财(耐用品) 8.9 -0.2 7.2 非耐久财 1.2 0.6 2.3 服务业 0.6 2.1 1.9 企业投资 -1.8 3.6 8.6 房屋投资 13.5 8.5 -1.4 出口 1.9 5.3 6.7 进口 -0.6 2.8 4.8 政府采购 3.9 -0.7 -3.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻 请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选