版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 05:20 BJT

更正:美股盘后:美光公布业绩后,盘后股价急挫6.5%

(更正:因英文原文有误,美光首季净营收为"18.3"亿美元,非"21"亿美元)

路透纽约12月20日 - 美光 股价周四在盘后交易急挫6.5%,此前该公司公布业绩.

美光公布会计年度第一季每股亏损0.27美元,净营收为18.3亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计其每股亏损0.20美元,营收为20.1亿美元.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐