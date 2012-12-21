更正-美国财政: 众议院通过共和党节支提案,意在向奥巴马施压

《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
(更正:因译文有误,标题中"财政悬崖B计划"应改为"节支提案",以澄清众议院通过的是共和党B计划中的削减支出提案)
路透华盛顿12月20日 - 美国众议院周四以微弱多数通过一项提案,以削减明年民主党政府支出计划,但同时保护国防项目支出免遭削减.
共和党人制定这项提案目的是防备与总统奥巴马就全面"财政悬崖"问题的协商万一失败.但据参议院民主党领袖里德称,这项议案不会在参议院获得通过.
众议院以215票对209票通过了这项议案.
这项提案是众议院将要进行表决的两项提案之一.这两项提案被称作为避免美国出现"财政悬崖"而制定的"B计划".
周四晚些时候众议院还将就共和党"财政悬崖"议案的第二项提案进行表决,该提案中建议对年净收入超过100万美元的家庭提高征税,同时延长对其他阶层的税收优惠.白宫表示,奥巴马将否决这些提案.(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日下跌，因技术性卖盘，全球旧作供应充裕，以及大豆和玉米市场下跌带来的外溢效应。