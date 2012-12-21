更正-中国金融: 今年私人可投资资产总额将逾73万亿,同比增长14%--报告

路透北京12月21日 - 中国建设银行 和波士顿谘询公司(BCG)发布的《2012年中国财富报告》称,2012年中国私人可投资资产总额将超过73万亿元人民币,较去年增长14%. 这份对1,912名中国高净值客户的调查报告预计,到2012年底高净值家庭(可投资资产在600万元以上)数量将达到174万户,较去年有17%的增长.但相对于2009-2011年38%的复合增长率,增速则有较大放缓. "由于经济形势面临较严峻挑战,高净值家庭财富面临不同程度缩水...从地域上来看,资产缩水的重灾区集中在浙江和内蒙古地区."报告称. 报告显示,目前,中国的高净值家庭依然主要分布在东南沿海经济发达地区.今年富裕省市北京、上海、广东和浙江的高净值家庭增速低于全国平均水平.相反,在政策扶持和资本投入的驱动下,安徽和湖南等内陆欠发达地区成为新增长点,高净值家庭数量较去年增长超过30%. 今年,房地产投资者中有28%的人资产受到了不同程度的损失,其中有3%的投资者财产缩水30%;从投资者年龄来看,资产缩水人群对比资产增值人群中50-59岁的人明显较多. 报告称,面对生产经营压力的企业主们,对融资抱有很高的需求,希望通过私人银行平台或个人贷款、公司贷款的形式获取融资. 此外,高净值人群资产全球配置趋势明显,更多入门级私人银行客户开始试水海外金融.其中,香港、美国和加拿大是中国高净值客户海外资产的主要集中地,三地集中了已有海外资产高净值客户资产量的60%. "资产的保值和增值、资产的安全与私密性以及移民和子女留学等是高净值客户选择离岸财富管理服务的主要目的."报告称.(完) (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)