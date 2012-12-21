更正-国际油市: 布兰特原油跌向109美元,因美财政磋商陷僵局

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
(更正:因英文原文有误,正文第二段最后一句应为"本周料上升近3%",非"本周料下滑近3%".) 路透新加坡12月21日 - 布兰特原油期货周五跌向每桶109美元,因美国预算协商再度遭遇障碍,令市场对该 国石油需求的担忧重燃. 0439GMT时,布兰特原油期货 下滑0.57美元,至每桶109.63美元,连续第二天走跌,但有望连续第二周 周线收高.美国原油期货 受美财政谈判僵局影响更大,一度低见88.93美元,最新下跌1美元至89.13美元. 本周料上升近3%. "几小时前刚传出的消息引发了整个市场的抛盘,"IHS Purvin & Gertz的董事总经理Victor Shum表示,"共 和党和白宫之间的协商遇到了挫折." 美国已只有11天时间来设法阻止增税与减支措施--即"财政悬崖"的自动实施,众议院议长贝纳遭遇尴尬挫 败,未能争取到足够的共和党议员支持其增税方案. 浏览布兰特原油24小时分析图表,请点选(here) g) 路透技术分析师王涛称,布兰特原油每桶111.45美元的看涨目标暂时落空,因110.50的阻力未被突破,美国 原油期货则料将徘徊在每桶90.30美元的阻力附近或者略微拉回至89美元. 但CMC Markets的首席分析师Ric Spooner称,受美国经济复苏迹象支撑,石油需求增长的整体前景明年有望 改善. 美国商务部周四公布,上修美国第三季国内生产总值(GDP)环比成长年率至3.1%,这是2011年底以来的最快 增速,且是第二季增速1.3%的两倍有余. 周四公布的其它数据显示,美国大西洋中部沿岸地区的制造业活动本月上升,11月成屋销售年率创出三年来 最高水平.这些数据表明,美国经济在第四季初恢复了一些元气. (完)
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透伦敦3月10日 - 期铜周五上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。
路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 16 - - * 4月 280.9 52 281.7 8 * 5月 276.4 65 277.3 24 * 6月 270.8 201 271.8 19 * 7月 265.5 1067 267.8 106 * 8月 261.7 4506 263.5 702 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G