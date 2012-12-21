更正-国际油市: 布兰特原油跌向109美元,因美财政磋商陷僵局

(更正:因英文原文有误,正文第二段最后一句应为"本周料上升近3%",非"本周料下滑近3%".) 路透新加坡12月21日 - 布兰特原油期货周五跌向每桶109美元,因美国预算协商再度遭遇障碍,令市场对该 国石油需求的担忧重燃. 0439GMT时,布兰特原油期货 下滑0.57美元,至每桶109.63美元,连续第二天走跌,但有望连续第二周 周线收高.美国原油期货 受美财政谈判僵局影响更大,一度低见88.93美元,最新下跌1美元至89.13美元. 本周料上升近3%. "几小时前刚传出的消息引发了整个市场的抛盘,"IHS Purvin & Gertz的董事总经理Victor Shum表示,"共 和党和白宫之间的协商遇到了挫折." 美国已只有11天时间来设法阻止增税与减支措施--即"财政悬崖"的自动实施,众议院议长贝纳遭遇尴尬挫 败,未能争取到足够的共和党议员支持其增税方案. 浏览布兰特原油24小时分析图表,请点选(here) g) 路透技术分析师王涛称,布兰特原油每桶111.45美元的看涨目标暂时落空,因110.50的阻力未被突破,美国 原油期货则料将徘徊在每桶90.30美元的阻力附近或者略微拉回至89美元. 但CMC Markets的首席分析师Ric Spooner称,受美国经济复苏迹象支撑,石油需求增长的整体前景明年有望 改善. 美国商务部周四公布,上修美国第三季国内生产总值(GDP)环比成长年率至3.1%,这是2011年底以来的最快 增速,且是第二季增速1.3%的两倍有余. 周四公布的其它数据显示,美国大西洋中部沿岸地区的制造业活动本月上升,11月成屋销售年率创出三年来 最高水平.这些数据表明,美国经济在第四季初恢复了一些元气. (完)