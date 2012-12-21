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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 17:54 BJT

更正:-日本个股: 三菱电机下调财测,因将计提773亿日圆特别损失

(内文首段最后一句译文有误,更正为"此前三菱对防务省及其他政府机关超收费用")

路透东京12月21日 - 三菱电机 周五表示,在截至12月的三个月将计提773亿日圆(9.16亿美元)特别损失,此前三菱对日本防卫省及其他政府机关超收费用.

三菱电机在一份声明中表示,由于上述特别损失,将截至2013年3月底财年的营业利润预估下调25%至1,500亿日圆.该公司是日本第二大军事承包商.(完)

(编译 杜明霞; 审校 白云)

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