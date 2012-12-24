修正-奥巴马提名克里出任国务卿

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透华盛顿12月21日 - 美国总统奥巴马周五提名克里（John Kerry）接替希拉里担任国务卿，称克里是“完美人选”。
自从美国驻联合国代表赖斯（Susan Rice）退出国务卿角逐后，奥巴马就锁定参议院外交委员会主席克里担任下届国务卿。
奥巴马表示，相信对克里的提名能迅速在参议院通过。
奥巴马迟迟未提名新国防部长人选，原本前共和党参议员哈格尔 （Chuck Hagel）是热门人选，但哈格尔在许多议题上的立场备受外界抨击。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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