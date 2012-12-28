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货币新闻 | 2012年 12月 28日 星期五 14:35 BJT

重发:-韩国汇市: 韩元兑美元2012年收高7.6%,创2009年来最大涨幅

(重发以删除赘字)

路透首尔12月28日 - 韩元兑美元 周五在2012年最后一个交易日收在1,070.6,今年共升值7.6%,为2009年来最大涨幅,因受大量资金流入支持.

路透数据显示,10月至12月当季韩元/美元上涨3.8%,为2010年第三季以来最大季度百分比涨幅.

路透数据显示,到周五韩国市场收盘时,韩元兑日圆 2012年共涨21.6%,有望创1998年来最大年度涨幅.

最近几周韩元兑日圆加速升值,因日本新任首相安倍晋三准备推动积极货币宽松,以压低日圆,提振日本出口.(完)

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