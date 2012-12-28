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债券 | 2012年 12月 28日 星期五 18:33 BJT

更正-标题新闻: 意大利标售58.7亿欧元公债(非"10年期公债"),10年期公债得标利率为10月来最高

(因译文有误,标题应为"58.7亿欧元公债",非"58.7亿欧元10年期公债") 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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