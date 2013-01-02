修正:-港报社评: 倒梁挺梁格局已成,梁须以政绩争中间派--明报1月2日

路透基点：绿地香港控股正在自行安排3.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
(修正标题日期) 元旦日,在香港政治光谱两翼的倒梁挺梁人士争相上街游行,令一个本应以选票解决的政治问题,变成上街论人头多寡的角力.特首梁振英因僭建问题造成的诚信危机挥之不去,皆因他的处理太差.然而,仍有不少人寄望他能解决曾荫权政府遗留下来的楼市等问题,不过,这些位于两翼中间的疑中留情派是会变的,若梁振英在本月中的施政报告无法让大家看到解决问题的曙光和希望,疑会增,情会减,疑中留情的中间派会逐渐流失.
在真正落实普选之前,目前这种两阵对抗的形势还会持续下去,如果大家都能和平有序地集会游行示威,无伤大雅.当下,梁振英必须小心走上一条歪路,因为每当民望低落,施政举步维艰的时候,政府就有极大诱因以派糖笼络民心.梁振英在本月中发表的施政报告,不应走上胡乱派糖的歪路,否则即使赢得短暂掌声,却无法解决楼市及贫穷等问题,结果只会引来有识之士及纳税人口诛笔伐.曾荫权治港7年留下不少问题,梁振英竞选期间有改革者的形象,若当选后无所作为或无能为力,疑中留情者便会买少见少. 政治领袖本应"德"、"才"兼备,如今梁振英在僭建问题上诚信备受质疑,"品德"有严重缺陷,如今剩下的,就只有"才干"这一环,梁振英的首份施政报告,对他是一个极之严肃的考验,假若"无料到",对于目前仍然力挺梁振英的中央来说,一个"德"、"才"欠奉的特首,应否继续挺下去,答案也是显而易见的了. (A06) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月28日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,000 4月27日 300 2.45% 100 2.60% 100 2.75% 500 5,000 4月26日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,400 4月25日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 8