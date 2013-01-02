修正:-港报社评: 倒梁挺梁格局已成,梁须以政绩争中间派--明报1月2日

(修正标题日期) 元旦日,在香港政治光谱两翼的倒梁挺梁人士争相上街游行,令一个本应以选票解决的政治问题,变成上街论人头多寡的角力.特首梁振英因僭建问题造成的诚信危机挥之不去,皆因他的处理太差.然而,仍有不少人寄望他能解决曾荫权政府遗留下来的楼市等问题,不过,这些位于两翼中间的疑中留情派是会变的,若梁振英在本月中的施政报告无法让大家看到解决问题的曙光和希望,疑会增,情会减,疑中留情的中间派会逐渐流失.

在真正落实普选之前,目前这种两阵对抗的形势还会持续下去,如果大家都能和平有序地集会游行示威,无伤大雅.当下,梁振英必须小心走上一条歪路,因为每当民望低落,施政举步维艰的时候,政府就有极大诱因以派糖笼络民心.梁振英在本月中发表的施政报告,不应走上胡乱派糖的歪路,否则即使赢得短暂掌声,却无法解决楼市及贫穷等问题,结果只会引来有识之士及纳税人口诛笔伐.曾荫权治港7年留下不少问题,梁振英竞选期间有改革者的形象,若当选后无所作为或无能为力,疑中留情者便会买少见少. 政治领袖本应"德"、"才"兼备,如今梁振英在僭建问题上诚信备受质疑,"品德"有严重缺陷,如今剩下的,就只有"才干"这一环,梁振英的首份施政报告,对他是一个极之严肃的考验,假若"无料到",对于目前仍然力挺梁振英的中央来说,一个"德"、"才"欠奉的特首,应否继续挺下去,答案也是显而易见的了. (A06) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.