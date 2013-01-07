更正-《全球金融焦点》巴塞尔委员会放宽银行关键规定,协助刺激信贷

(更正:译文有误,首段应为"多给予银行四年时间…",非"给予银行四年时间";另外,第二段内容为新增)

* 巴塞尔新规定提供银行业者更多时间及弹性

* 银行业称这项改变将提振抵押贷款支持证券市场

路透瑞士巴塞尔/伦敦1月6日 - 全球监管机构周日多给予银行业四年时间及更大的灵活性来建立现金缓冲,如此一来,银行就能够使用部分储备帮助陷入困境的经济体实现成长.

根据巴塞尔银行监管委员会原先的设计,银行需要在2015年1月的截止期限前,符合流动性覆盖比率(LCR)规定.但银行业者抱怨,它们无法在向企业和消费者供应信贷的同时,还能兼顾在期限前满足新规定.

一如路透周四的报导,巴塞尔委员会的监督机构周日同意,从2015年起四年内逐步推动这项该规定,同时扩大银行纳入缓冲的资产范围,计入股票和零售抵押贷款支持证券,以及评级较低的公司债.

这些新的低流动性资产只能在价值大幅折让后包含在内,但这项调整相较两年前公布的草案而言则是迈出重要的一步.

巴塞尔委员会希望能阻止银行业缩减贷款来遵守该规定.该委员会由近30个国家组成,几乎代表全球的所有市场.

"这是监管史上第一次,我们真正拥有了银行业流动性的全球最低标准."监管机构主席金恩在瑞士巴塞尔的新闻发布会上表示.

身兼英国央行总裁的金恩称,"更重要的是,采用阶段式时间表的方式引入流动性覆盖比率(LCR)...将确保新流动性标准决不会阻碍全球银行业体系资助经济复苏的能力."

相关调整令银行业者出乎意料地感到宽慰,并将有助于提振抵押贷款支持证券市场,该市场之前受美国次贷危机冲击一度出现萎缩.

**市场压力**

新规要求银行有足够应付最多一个月资金净流出局面的流动性资产,例如公债和公司债,以免陷入困境时需纳税人施救.

巴塞尔委员会主席兼瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)称,周日改动规定后,意味着全球前200大银行的平均缓冲率将从105%升至125%,远超完全合规水平.

但其它很多银行还远达不到完全合规,尤其是部分欧元区国家的银行,未来几年当银行获利能力受挫时,他们将必须筹到估计数以万亿(兆)计欧元资产.

更何况,部分银行的流动性资产还是借自央行,未来需要还回去.将抵押支持证券(MBS)纳入要求范围,就可以帮助银行减少对央行的依赖.

曾担任美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员、巴塞尔委员会委员,现任职美国安永的Jim Embersit称,鉴于市场压力和修改商业模式的需要,许多银行都将在2019年前达到完全合规.

巴塞尔委员会亦同意在计算银行业者必须持有的流动性资产规模时,放宽"压力情境"的标准.这意味着缓冲机制的规模将缩小.

根据巴塞尔的监管机制,上述规定将与其他银行业资本方面的规定并行,旨在确保银行业在较长时期内维持稳定.

银行业者将从2015年起开始合规,预计届时至少持有缓冲总规模的60%,到2019年1月前该比例将增至100%,同时亦必须完全满足巴塞尔其他更为严格的银行业资本要求.

英韦斯称,巴塞尔委员会仍致力于在2018年年底之前,制定出巴塞尔协议III的另一项内容--净稳定融资比率,以限制对短期融资的依赖.

此外,该委员会将着手研究流动性规定的引入,对央行挹注流动性以刺激增长的效果产生怎样的影响.(完)