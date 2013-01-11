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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 16:08 BJT

更正:-中国债市: 2012年商业银行债发行3,922亿元,中金公司承销额居首(1月8日)

(更正:因统计数据口径调整,2012年商业债券发行总量应为"3,921.8亿元",非"4,386.8亿元";承销额排名首位应为"中金公司",其他亦做相应调整)

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国商业银行债券发行规模合计达3,921.8亿元人民币;其中,中金公司以871亿元居承销额头名. 此外,中信证券 和海通证券 分别以784亿元和448亿元的承销额位列第二、三位. 瑞银证券和中信建投证券分列2012年商业银行债承销额第四、五位,之后分别为工商银行 、中银国际证券、高盛高华证券、瑞信方正证券和建设银行 . 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算. **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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