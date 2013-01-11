更正:-背景资料: 中国2012年商业银行债承销排行榜(1月8日)

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(更正:因统计数据口径调整,2012年商业债券发行总量应为"3,921.8亿元",非"4,386.8亿元";承销额排名首位应为"中金公司",其他亦做相应调整)
路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国商业银行债券发行规模合计达3,921.8亿元人民币;其中,中金公司以871亿元居承销额头名. 此外,中信证券 和海通证券 分别以784亿元和448亿元的承销额位列第二、三位. 瑞银证券和中信建投证券分列2012年商业银行债承销额第四、五位,之后分别为工商银行 、中银国际证券、高盛高华证券、瑞信方正证券和建设银行 .
以下为2012年商业银行债承销具体排名: 按承销金额:(前10位) 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中金公司 871.4
2 中信证券 784.2
3 海通证券 448
4 瑞银证券 273.4
5 中信建投证券 219
6 工商银行 203.3
7 中银国际证券 193.3
8 高盛高华证券 185
9 瑞信方正证券 162 10 建设银行 150 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算. **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 丁淑琴)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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