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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 16:09 BJT

更正:-背景资料: 中国2012年商业银行债承销排行榜(1月8日)

(更正:因统计数据口径调整,2012年商业债券发行总量应为"3,921.8亿元",非"4,386.8亿元";承销额排名首位应为"中金公司",其他亦做相应调整)

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国商业银行债券发行规模合计达3,921.8亿元人民币;其中,中金公司以871亿元居承销额头名. 此外,中信证券 和海通证券 分别以784亿元和448亿元的承销额位列第二、三位. 瑞银证券和中信建投证券分列2012年商业银行债承销额第四、五位,之后分别为工商银行 、中银国际证券、高盛高华证券、瑞信方正证券和建设银行 .

以下为2012年商业银行债承销具体排名: 按承销金额:(前10位) 排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中金公司 871.4

2 中信证券 784.2

3 海通证券 448

4 瑞银证券 273.4

5 中信建投证券 219

6 工商银行 203.3

7 中银国际证券 193.3

8 高盛高华证券 185

9 瑞信方正证券 162 10 建设银行 150 注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算. **浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选 **浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 丁淑琴)
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