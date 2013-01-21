更正-路透基点: 东华能源持股子公司寻求办理28亿元人民币贷款--RLPC

香港个股：合和实业称香港酒店发展项目开业日期将推迟两年至2021年
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
(更正:因译文有误,内文第四段改为"120万吨",非"120吨")
路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点报导,深圳上市公司东华能源周五宣布,东华的持股子公司张家港扬子江石化有限公司正在寻求办理28亿元人民币贷款,用于一项化工生产项目.
东华能源表示,上述融资包括一笔22亿元人民币贷款,用于项目融资,贷款期限不超过六年,及一笔6亿元人民币一年期贷款,用于营运资本.
东华能源表示,中国工商银行苏州分行为牵头行,中国农业银行张家港市支行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、及国家开发银行苏州分行正在进行内部授信审批,以放款行身份加入.
根据公司方表示,所得资金用于一项丙烷脱氢制丙烯项目,该项目年产120万吨丙烯.
项目融资贷款将以该项目的固定资产为抵押,包括财产及设备.东华能源表示,借款方的股东也将依持股比例提供贷款担保.
根据公开文件显示,张家港扬子江石化是由东华能源(30%)、飞翔化工(40%)及华昌化工(30%)在2009年共同投资成立.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。