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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 17:00 BJT

更正-路透基点: 东华能源持股子公司寻求办理28亿元人民币贷款--RLPC

(更正:因译文有误,内文第四段改为"120万吨",非"120吨")

路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点报导,深圳上市公司东华能源周五宣布,东华的持股子公司张家港扬子江石化有限公司正在寻求办理28亿元人民币贷款,用于一项化工生产项目.

东华能源表示,上述融资包括一笔22亿元人民币贷款,用于项目融资,贷款期限不超过六年,及一笔6亿元人民币一年期贷款,用于营运资本.

东华能源表示,中国工商银行苏州分行为牵头行,中国农业银行张家港市支行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、及国家开发银行苏州分行正在进行内部授信审批,以放款行身份加入.

根据公司方表示,所得资金用于一项丙烷脱氢制丙烯项目,该项目年产120万吨丙烯.

项目融资贷款将以该项目的固定资产为抵押,包括财产及设备.东华能源表示,借款方的股东也将依持股比例提供贷款担保.

根据公开文件显示,张家港扬子江石化是由东华能源(30%)、飞翔化工(40%)及华昌化工(30%)在2009年共同投资成立.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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