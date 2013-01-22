更正-《汇市简讯》欧元/日圆再度从200小时移动均线的关键支撑反弹

(更正:译文有误,应为"日央行公布决议后一度跌至118.67",非"脱离央行决议公布后一度低见的118.67")

0700GMT

* 欧元/日圆稍早下跌,在日本央行决议公布后一度低见118.67,来到200小时移动均线区域

* 移动均线上升,目前切入位在118.68

* 再度从这条均线反弹,这在上周三也出现过

* 若跌破均线,可能跌回117.20的水平

* 欧元/日圆在日央行刚宣布决议后曾旋即涨至120.18

* 120.30上方有停止单,在120.75和121.00上方更多 (完)

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