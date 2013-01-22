更正-《汇市简讯》欧元/日圆再度从200小时移动均线的关键支撑反弹

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
(更正:译文有误,应为"日央行公布决议后一度跌至118.67",非"脱离央行决议公布后一度低见的118.67")
0700GMT
* 欧元/日圆稍早下跌,在日本央行决议公布后一度低见118.67,来到200小时移动均线区域
* 移动均线上升,目前切入位在118.68
* 再度从这条均线反弹,这在上周三也出现过
* 若跌破均线,可能跌回117.20的水平
* 欧元/日圆在日央行刚宣布决议后曾旋即涨至120.18
* 120.30上方有停止单,在120.75和121.00上方更多 (完)
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路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。
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