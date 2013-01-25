更正-中港个股: 工行称2012年跨境人民币业务量超1.5万亿元,同比增近七成

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(更正内文第三段,应为中国银行"境内"跨境人民币业务量1.2万亿.删除原文第四段有关市场份额的计算.)
路透北京1月24日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行 2012年境内外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元,较上年同期增长近七成.
工行新闻稿称,截至2012年底,工行的人民币清算网络已覆盖全球近70个国家和地区,目前在当地监管允许的所有境外分支机构均已开办跨境人民币业务.
中国银行 此前公布,去年该行境内机构跨境人民币结算业务约1.2万亿元人民币,同期海外机构办理跨境人民币业务超过1.26万亿元.
工行并称,在去年工行办理跨境人民币业务量中,由境外机构办理的占到约50%,部分境外机构的人民币业务对本机构资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一乃至一半,成为重要的核心竞争力.
2012年,工行率先向外国政府成功推广人民币作为外汇储备资产,有力提升了人民币在境外的影响力.在伦敦,工行在中资银行中首家成功发行了人民币存款证(Certificate of Deposit),填补了伦敦市场人民币CD发行的空白.
在香港,工行成为首家中资离岸人民币期货交易做市商,目前日均交易量约占整个离岸人民币期货市场交易量的20%. (完) (发稿 张胜男/李文科; 审校 林高丽)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。