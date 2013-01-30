更正-中国货币市场: 14天品种利率回落,资金面保持宽松料节前略紧

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路透上海1月30日 - 中国银行间资金市场周三资金面保持宽松,质押式回购隔夜利率仍变化不大,七天利率继续小涨,14天品种则回落.市场人士表示,春节因素本周仍未致资金面明显紧张,料下周趋紧因素会相对明显一点.

交易员并表示,本周7天拆借主要来自跨月需求,涨幅已经超过40个基点(BP),但仍未突破央行7天期逆回购3.35%的水平,料下周超过一级利率的可能性较大;而14天期品种周一加权利率涨幅超过60BP,随后两天则出现回落,显示周初市场对跨春节因素预期过于紧张,周二周三开始修正.

"没有变紧张吧,利率涨一点正常,大行都在出钱."华东一银行交易员称.

他并指出,当前银行的超额准备金比例都处在相对高位,银行多已为应对春节头寸提前留足了备付金,且央行的逆回购一直在支撑助力,今年春节资金面不会明显紧张,较有可能复制去年年末的情景,即利率小涨,但资金面宽松.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购为91天.

央行周二公开市场七天期逆回购放量至800亿元人民币,令单日净投放达270亿元.春节及月末时点临近,部分机构资金需求渐增,同时一二级资金利率利差收窄,均推升逆回购需求,央行顺势放量操作,维稳资金面.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1058 2.0996 +0.62

七天 3.2299 3.1064 +12.35

14天 3.2531 3.6399 -38.68