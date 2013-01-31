重发-英国数据: 1月房价按月涨幅高于预期--Nationwide

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路透伦敦1月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布,英国1月房价按月涨幅高于预期,按年下跌情况亦停止,因受到英国央行刺激放贷的计划协助.

Nationwide数据显示,1月房价按月上涨0.5%,12月房价小幅上修为持平.

与2012年1月相比,房价持平,为去年2月以来首次停止下跌.

不过环比和同比增幅均要好于分析师的预期.

Nationwide首席首经济学家Robert Gardner说:"尽管以历史标准衡量楼市仍然低迷,但近几个月来一直有活动加快的初步迹象."

"贷款融资计划(The Funding for Lending Scheme)在降低抵押利率方面已取得了一定的效果,"他表示.

"未来几个月动能可望继续积累,不过这取决于经济大环境是否改善,"他说.

英国央行上个月公布的数据显示,抵押贷款批准宗数创下2012年1月来最大,净抵押贷款增幅创下4月来最大,罕见的表明信心在改善.

2012年末英国经济萎缩幅度大于预期,石油生产滑坡、工业产出下降以及奥运会后续影响将令该国有可能陷入2008年以来的第三次衰退.(完)