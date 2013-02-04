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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 09:19 BJT

修正-《中国报摘》--其他报纸重要消息2月4日

(更正标题日期)

**上海证券报**

--中国证监会2月1日公布的最新拟上市企业名单显示,又有七家企业进入"终止审查"行列.据统计,证监会"IPO财务核查"风暴正式启动不到一个月,已有五家主板申请企业、11家创业板申请企业,共计16家 "临阵脱逃",接近2012年全年终止审查企业总数67家的四分之一.

--中国邮政储蓄银行股份有限公司最新公告,此前担任邮储银行副行长的吕家进将担任邮储银行行长、党委副书记.截至去年末,邮储银行资产总规模达到4.9万亿元人民币.

**第一财经日报**

--知情人士透露,上海正在探索建立钢材、铜等动产抵押品登记系统,旨在畅通这些领域的抵押质押信息,目前这一系统由上海市金融办牵头建立,上海银监局等相关部门一同参与.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曾祥进)
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