修正-《中国报摘》--其他报纸重要消息2月4日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
(更正标题日期)
**上海证券报**
--中国证监会2月1日公布的最新拟上市企业名单显示,又有七家企业进入"终止审查"行列.据统计,证监会"IPO财务核查"风暴正式启动不到一个月,已有五家主板申请企业、11家创业板申请企业,共计16家 "临阵脱逃",接近2012年全年终止审查企业总数67家的四分之一.
--中国邮政储蓄银行股份有限公司最新公告,此前担任邮储银行副行长的吕家进将担任邮储银行行长、党委副书记.截至去年末,邮储银行资产总规模达到4.9万亿元人民币.
**第一财经日报**
--知情人士透露,上海正在探索建立钢材、铜等动产抵押品登记系统,旨在畅通这些领域的抵押质押信息,目前这一系统由上海市金融办牵头建立,上海银监局等相关部门一同参与.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曾祥进)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。