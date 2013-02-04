修正-《中国基金发行日程表》--2月4日

(更正电头日期) 路透北京2月4日--- - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== *民生家盈理财 民生加银基金 建设银行 民生银行、国泰君安等 1/30-2/5 7天A/B *上投智远30 上投摩根基金 建设银行 中国银行、银河证券等 1/28-3/1 *万家岁得利 万家基金 工商银行 建设银行、齐鲁证券等 2/1-3/1 定期 *鹏华国企债 鹏华基金 工商银行 建设银行、银河证券等 2/4-3/6 泰信现代服务 泰信基金 工商银行 农业银行、中投证券等 1/4-2/4 业股票型基金 鹏华产业 鹏华基金 建设银行 工商银行、安信证券等 1/14-2/4 债基金 信诚优质纯债 信诚基金 中信银行 中国银行、中信证券等 1/14-2/4 A/B 工银保本2号 工银瑞信 光大银行 工商银行、展恒基金等 1/9-2/5 长信利众基金 长信基金 浦发银行 农业银行、安信证券等 1/21-2/6 (A/B/分级) ======================================================================================== 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2. 87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%. 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、 中银、大成、华安.(完) (整理 曹巍浩; 审校 边竞)