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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 14:50 BJT

修正-《中国基金发行日程表》--2月4日

(更正电头日期)
    路透北京2月4日--- - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
   名称        基金公司     托管行          分销机构               发行时间      备注
========================================================================================  
*民生家盈理财  民生加银基金 建设银行     民生银行、国泰君安等      1/30-2/5
7天A/B 

*上投智远30    上投摩根基金 建设银行     中国银行、银河证券等      1/28-3/1  
      
*万家岁得利    万家基金     工商银行     建设银行、齐鲁证券等      2/1-3/1  
定期
    
*鹏华国企债    鹏华基金     工商银行     建设银行、银河证券等      2/4-3/6    
                                   
泰信现代服务   泰信基金     工商银行     农业银行、中投证券等      1/4-2/4 
业股票型基金 
 
鹏华产业       鹏华基金     建设银行     工商银行、安信证券等      1/14-2/4 
债基金 
 
信诚优质纯债   信诚基金     中信银行     中国银行、中信证券等      1/14-2/4 
A/B     
 
工银保本2号    工银瑞信     光大银行     工商银行、展恒基金等      1/9-2/5 
     
长信利众基金   长信基金     浦发银行     农业银行、安信证券等      1/21-2/6 
(A/B/分级) 
======================================================================================== 
    
注: 1."*"表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 边竞)
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