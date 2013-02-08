更正(官方)-银行观点: 中国2月CPI涨幅将继续上升,全年通胀压力温和--交行

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(因原报告有误,更正标题和第一段中对2月CPI预测的表述,应为"将继续上升",非"将达到3%左右")
路透北京2月8日 - 中国交通银行金融研究中心周五表示,1月份CPI同比暂时性回调,不改未来温和上行态势.预计在翘尾因素与春节因素的共同影响下,2月份CPI同比将继续上升.全年通胀压力总体温和.
中国国家统计局周五公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,生产者价格指数(PPI)同比下降1.6%,均符合路透调查中值.
交通银行金融研究中心发布的最新报告称,2013年1月份CPI同比上涨2%,高于2012年10月份低点1.7%,确认前一轮物价涨幅周期为39个月,新周期自2012年11月份开始启动.
"2013年将是物价上行新周期的开端,但由于处在上行周期的初期,预计全年物价涨幅可能较为平缓,在3%-3.5%之间,通胀压力总体温和."报告称.
1月份PPI环比上涨0.2%,结束了前两个月持续为负值局面,PPI新涨价因素0.3%,自2012年6月以来首次转正.
报告并称,维持未来PPI的回升趋势明朗、但回升速度存在不确定性的判断,预计国内市场内生的恢复动力可能在两会(人大和政协)明确未来经济发展思路后才会进一步稳固.估计一季度PPI同比可能仅略高于2012年四季度,而月度PPI回升至正增长的时点可能在二季度.(完) (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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