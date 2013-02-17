更正-G20会议: 最终声明要点

(因译文错误,第二小标第四段更正为“发达经济体将在圣彼得堡峰会之前,按照我们领导人在洛斯卡波斯(Los Cabos)的承诺制定可靠的中期财政策略")

路透莫斯科2月16日 - 以下是20国集团(G20)财长及央行总裁莫斯科会议周六发表的联合声明的主要内容.

**汇率**

"我们重申我们的承诺,即通过合作达到持久削减全球性失衡的目的,通过推进结构性改革来影响国内储蓄并提高生产率."

"我们重申我们的承诺,即以更快的速度推动市场驱动的汇率制度和汇率弹性,以反映基本面因素,避免汇率持续错配,而且我们在这方面需要密切合作,这样才能共同成长."

"我们重申,金融资金流过度波动及汇率无序波动,对经济及金融稳定会带来负面影响."

"我们将阻止货币竞相贬值.我们不会为了竞争目的而设定汇率目标,我们将抵制所有形式的贸易保护主义,保持我们的市场开放."

**财政整顿**

"为了解决全球经济疲软问题,大刀阔斧的改革和周密协调的政策是实现经济强劲、持续和平衡增长,以及重振信心的关键."

"我们将继续履行包括金融改革议程在内的之前承诺,建立一个更富有韧性的金融体系,并通过锐意进取的结构性改革来提振经济增长."

"我们承诺将确保可持续性的公共财政."

"发达经济体将在圣彼得堡峰会之前,按照我们领导人在洛斯卡波斯(Los Cabos)的承诺制定可靠的中期财政策略."

"将制定并执行可靠的中期财政整顿计划,同时兼顾短期经济状况和可用的财政空间."

"我们支持采取改善信贷流动情况的行动,促使其流向需要信贷的经济领域.根据各自的任务,货币政策应致力于稳定国内物价和继续支持经济复苏."

"我们承诺监督各国针对国内目标所执行的政策对他国的负面溢出影响,并确保将这些负面影响降至最低.我们期待框架工作组对于溢出效应的研究工作取得成果."

"由于欧洲、美国、日本采取了重要的政策措施,加之中国经济坚挺,全球经济面临的尾部风险已经减退,而且金融市场形势改善."

"但是,我们承认,仍然存在重大风险,而且全球经济成长仍然非常疲弱,许多国家的失业率居高不下."

"我们认为,全球经济疲弱源于政策不确定性、民间去杠杆化、财政拖累和信用中介受到破坏,以及全球需求再平衡过程不够彻底."