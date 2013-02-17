更正-G20会议: 最终声明要点

投行观点：Renaissancere Holdings目标价从146美元下调至145--KBW
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(因译文错误,第二小标第四段更正为“发达经济体将在圣彼得堡峰会之前,按照我们领导人在洛斯卡波斯(Los Cabos)的承诺制定可靠的中期财政策略")
路透莫斯科2月16日 - 以下是20国集团(G20)财长及央行总裁莫斯科会议周六发表的联合声明的主要内容.
**汇率**
"我们重申我们的承诺,即通过合作达到持久削减全球性失衡的目的,通过推进结构性改革来影响国内储蓄并提高生产率."
"我们重申我们的承诺,即以更快的速度推动市场驱动的汇率制度和汇率弹性,以反映基本面因素,避免汇率持续错配,而且我们在这方面需要密切合作,这样才能共同成长."
"我们重申,金融资金流过度波动及汇率无序波动,对经济及金融稳定会带来负面影响."
"我们将阻止货币竞相贬值.我们不会为了竞争目的而设定汇率目标,我们将抵制所有形式的贸易保护主义,保持我们的市场开放."
**财政整顿**
"为了解决全球经济疲软问题,大刀阔斧的改革和周密协调的政策是实现经济强劲、持续和平衡增长,以及重振信心的关键."
"我们将继续履行包括金融改革议程在内的之前承诺,建立一个更富有韧性的金融体系,并通过锐意进取的结构性改革来提振经济增长."
"我们承诺将确保可持续性的公共财政."
"发达经济体将在圣彼得堡峰会之前,按照我们领导人在洛斯卡波斯(Los Cabos)的承诺制定可靠的中期财政策略."
"将制定并执行可靠的中期财政整顿计划,同时兼顾短期经济状况和可用的财政空间."
"我们支持采取改善信贷流动情况的行动,促使其流向需要信贷的经济领域.根据各自的任务,货币政策应致力于稳定国内物价和继续支持经济复苏."
"我们承诺监督各国针对国内目标所执行的政策对他国的负面溢出影响,并确保将这些负面影响降至最低.我们期待框架工作组对于溢出效应的研究工作取得成果."
"由于欧洲、美国、日本采取了重要的政策措施,加之中国经济坚挺,全球经济面临的尾部风险已经减退,而且金融市场形势改善."
"但是,我们承认,仍然存在重大风险,而且全球经济成长仍然非常疲弱,许多国家的失业率居高不下."
"我们认为,全球经济疲弱源于政策不确定性、民间去杠杆化、财政拖累和信用中介受到破坏,以及全球需求再平衡过程不够彻底."
"面对这些情况,必须继续努力在欧元区建立更加稳固的经济与货币联盟,消除与美国及日本财政状况相关的不确定性,保持盈余的经济体则需要提高国内对于经济成长的贡献,同时考虑大宗商品主要生产国的特殊情况."(完) (编译 侯雪苹/张涛; 审校 王燕焜/艾茂林)
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路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)