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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 12:03 BJT

更正-中国债市动态: 中长期利率债收益率下行,新债认购热潮延续提振人气

(更正:内文第四段应为本周重启"正回购",非"逆回购".)

路透上海2月20日 - 中国银行间市场周三早盘中长期利率债收益率普降,因上午招标的10年期国债需求旺盛,中标利率偏低,二级市场收益率应声跟跌.

交易员认为,年初至今的新债认购热潮仍在延续,此前都是金融债更受青睐,而中长期国债需求相对平稳,中标利率也没有太大波动,但此次10年国债受热捧,显示当前一级市场相当强势,这在一定程度上也提振了市场人气.

"国债投的比较低,(二级市场中长债收益率)都跟着下,"北京一银行交易员称.

他并指出,尽管央行公开市场本周重启正回购,但目前看对债市影响有限,市场的解读都相对正面,"你看什么时候做的逆回购,不是钱紧的时候嘛,现在做了正回购,正说明市场上钱多了,才需要收一下."

春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.

业内人士稍早透露,中国财政部上午招标的260亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.52%,低于此前3.56%的市场预测均值.

剩余期限约9.51年的固息国债120015券 最新成交收益率为3.5805%,较上日尾盘持平,盘中一度下行至3.5400%.(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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