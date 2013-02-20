更正-中国债市动态: 中长期利率债收益率下行,新债认购热潮延续提振人气

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
(更正:内文第四段应为本周重启"正回购",非"逆回购".)
路透上海2月20日 - 中国银行间市场周三早盘中长期利率债收益率普降,因上午招标的10年期国债需求旺盛,中标利率偏低,二级市场收益率应声跟跌.
交易员认为,年初至今的新债认购热潮仍在延续,此前都是金融债更受青睐,而中长期国债需求相对平稳,中标利率也没有太大波动,但此次10年国债受热捧,显示当前一级市场相当强势,这在一定程度上也提振了市场人气.
"国债投的比较低,(二级市场中长债收益率)都跟着下,"北京一银行交易员称.
他并指出,尽管央行公开市场本周重启正回购,但目前看对债市影响有限,市场的解读都相对正面,"你看什么时候做的逆回购,不是钱紧的时候嘛,现在做了正回购,正说明市场上钱多了,才需要收一下."
春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.
业内人士稍早透露,中国财政部上午招标的260亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.52%,低于此前3.56%的市场预测均值.
剩余期限约9.51年的固息国债120015券 最新成交收益率为3.5805%,较上日尾盘持平,盘中一度下行至3.5400%.(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
* 人民币收升近百点但未突破区间，中间价升至近两个月新高 * 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限 * 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百 点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个 月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有 小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中 间价200点。 他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总 统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境 转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。 “逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅 贬值也不至于。”一外资行交易员称。 不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中