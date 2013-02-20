更正-表格: 美国1月房屋开工逊于预期,建筑许可年率创2008年6月以来最高

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
(最后一条要点译文有误,应为"多户房屋开工年率下降",而非"多户房屋开工年率增加")
路透2月20日 - 美国商务部公布:
* 1月房屋开工下降8.5%
* 1月建筑许可增长1.8%
* 1月房屋开工年率为89.0万户(预估为92.5万户)
* 1月建筑许可年率为92.5万户(预估为91.5万户)
* 1月建筑许可年率92.5万户创2008年6月以来最高,12月年率为90.9万户
* 1月独户家庭房屋开工年率上扬0.6%至61.3万户,创下2008年7月以来最高;多户房屋开工年率下降24.1%至27.7万套
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 1月 12月 11月 13年1月/12年1月
房屋开工 -8.5 15.7 -5.4 23.6
建筑许可 1.8 1.0 3.7 35.2
年率(千户) 1月 12月 11月 12年1月
房屋开工 890 973 841 720
建筑许可 925 909 900 684
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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