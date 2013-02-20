更正-表格: 美国1月房屋开工逊于预期,建筑许可年率创2008年6月以来最高

欧洲汇市：英镑兑欧元升至六周高位，受英国本周数据表现强劲激励

英国通胀率数据平稳，薪资增幅数据高于预期，提振英镑兑主要货币本周走势，朝鲜及叙利亚紧张局势升高，以及法国总统大选一名极左派候选人选情升温，打击了美元及欧元。