更正-台湾债市: 10年券殖利率微收低,观望股市表现与长券标售结果

(更正内文第二段3月"8日"将标售20年乙券102/乙1,应为3月"18日") 路透台北2月21日 - 台湾10年指标券102/6发行前交易殖利率周四微幅收低,因台股随美国与中国股市回落 至8,000点下方.不过交易商不敢就此判定股市将出现明显回档,再加上明日就要标售30年公债,因此仍偏向短线 抛补. 交易商指出,近日台债标售动作连连,除周五的30年券外,下周五还有10年券102/6,3月18日又有20年乙券10 2/乙1要标,在短线筹码供应量将增加,整体局势又稍不利债市的状况下,近两日102/6的空单未平仓量正快速累 积,但市场资金仍泛滥,殖利率欲大弹不易,应以震荡缓步向上为主.明日102/6发行前交易殖利率区间看在1.20- 1.22%. "昨日(102/6)空单又增加了20亿,应该会持续下去."一银行交易员说. 另一证券商交易员则称,市场仍在密切观察美债10年券 殖利率是否正式站上2.0%,以及台股是 否正式攻克8,000点大关.在上述观察指标未确立前,还是偏向短打心态,以高买低卖(殖利率)为原则. 美国10年期公债周四在亚洲市场上小涨,但涨幅受限,即便股市疲弱激发了一些对公债的避险买盘.0年期公 债价格小幅上涨1/32,收益率(殖利率) 报2.007%左右,较周三美国尾盘持稳. 台湾股市周四收低0.89%,台股加权股价指数 收低71.64点至7,957.46点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/4 -0.10 0.7330 0.7330-0.7330 0.5 5 102/2 -0.12 0.9021 0.9020-0.9042 10.5 10 102/6 -0.27 1.2101 1.2080-1.2113 123.5 30 102/5 +3.10 1.7670 1.7670-1.7670 0.5 明日30年券102/5即将标售,虽然发行前交易期间,仍有零星交易,令殖利率最高来到1.7695%.不过交易商普 遍认为,这个利率应该是作价所致,而非反映寿险业者的心态. 一大型寿险交易主管认为,虽然业者普遍有藉标售取得基本量的意愿,但毕竟这是长达30年的券种,在经济 缓步复苏的环境下,利率还是有向上的风险,因此下标会谨慎为之. 路透向六位寿险业交易员进行的调查显示,102/5的得标利率将落在1.74-1.76%. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 101/9 1.1988 5 102/2 0.9021 2 102/4 0.7330 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)