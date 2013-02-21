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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 16:06 BJT

更正-台湾债市: 10年券殖利率微收低,观望股市表现与长券标售结果

(更正内文第二段3月"8日"将标售20年乙券102/乙1,应为3月"18日")
    路透台北2月21日 - 台湾10年指标券102/6发行前交易殖利率周四微幅收低,因台股随美国与中国股市回落
至8,000点下方.不过交易商不敢就此判定股市将出现明显回档,再加上明日就要标售30年公债,因此仍偏向短线
抛补.
    
    交易商指出,近日台债标售动作连连,除周五的30年券外,下周五还有10年券102/6,3月18日又有20年乙券10
2/乙1要标,在短线筹码供应量将增加,整体局势又稍不利债市的状况下,近两日102/6的空单未平仓量正快速累
积,但市场资金仍泛滥,殖利率欲大弹不易,应以震荡缓步向上为主.明日102/6发行前交易殖利率区间看在1.20-
1.22%.   
    
    "昨日(102/6)空单又增加了20亿,应该会持续下去."一银行交易员说.
    
    另一证券商交易员则称,市场仍在密切观察美债10年券 殖利率是否正式站上2.0%,以及台股是
否正式攻克8,000点大关.在上述观察指标未确立前,还是偏向短打心态,以高买低卖(殖利率)为原则.
    
    美国10年期公债周四在亚洲市场上小涨,但涨幅受限,即便股市疲弱激发了一些对公债的避险买盘.0年期公
债价格小幅上涨1/32,收益率(殖利率) 报2.007%左右,较周三美国尾盘持稳.   
    
    台湾股市周四收低0.89%,台股加权股价指数 收低71.64点至7,957.46点.
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       2      102/4                     -0.10      0.7330   0.7330-0.7330         0.5
       5      102/2                     -0.12      0.9021   0.9020-0.9042        10.5
      10      102/6                     -0.27      1.2101   1.2080-1.2113       123.5
      30      102/5                     +3.10      1.7670   1.7670-1.7670         0.5
    明日30年券102/5即将标售,虽然发行前交易期间,仍有零星交易,令殖利率最高来到1.7695%.不过交易商普
遍认为,这个利率应该是作价所致,而非反映寿险业者的心态.
    
    一大型寿险交易主管认为,虽然业者普遍有藉标售取得基本量的意愿,但毕竟这是长达30年的券种,在经济
缓步复苏的环境下,利率还是有向上的风险,因此下标会谨慎为之.
    
    路透向六位寿险业交易员进行的调查显示,102/5的得标利率将落在1.74-1.76%.                  
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       101/9                       1.1988
          5       102/2                       0.9021
          2       102/4                       0.7330
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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