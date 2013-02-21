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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 17:11 BJT

重发-欧洲金融市场: 欧元下跌而德债期货上涨,此前德法PMI数据均低于预期

(修改标题及调整内文段落次序)

路透伦敦2月21日 - 德国公债期货周四升至四周高位,此前德法两国企业活动数据均低于预期,引发公债期货突破技术水准.

法国和德国的采购经理人指数(PMI)低于预期.

数据公布后,德债期货 日内上升81个跳动点,至143.23,交易员称在2月11日高点143.11附近有买盘被自动触发.

受数据影响,欧元兑美元亦跌至六周低点.欧元 在EBS交易平台跌0.5%至1.3213美元,为1月10日以来最低.

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪; 审校 侯向明)
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