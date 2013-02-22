更正-****日韩经济指标预测--2月22日-3月1日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
(日期错误) 路透2月22日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月18日当周 2月22日(五) 暂无重要经济数据公布 2月25日当周 2月25日(一) 暂无重要经济数据公布 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 102 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 盈余29.8 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.4% 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 76 2300 韩国工业产出(较前月) 1月 -- +1.0% (较上年同期) 1月 -- +0.8% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 47.7 2350 日本工业生产 1月初值 -- +2.4% 工业生产一个月预估 1月 -- +2.6% 工业生产两个月预估 -- +2.3% 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +4.8% 房屋开工(较上年同期) -- +10.0% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -0.7% 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年 1月 -- -0.1% 同期) 全国核心CPI(较上年同期) -- -0.2% 东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.5% 2330 日本求才求职比 1月 -- 0.82 2330 日本失业率 1月 -- 4.2% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +2.2% 3月1日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。