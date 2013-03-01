版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 11:51 BJT

更正-****日韩经济指标预测--3月1日-3月8日****

(更正:3月6日-7日将公布之日本外汇储备数据时间有误，应为“2350”，非“0750”)
    路透3月1日 - 
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

  2月25日当周

 2月28日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2330      日本所有家庭支出(较前月)                       1月          +0.5%         -0.7%
                        (较上年同期)                                   +0.3%         -0.7%
 2330      日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年             1月             --         -0.1%
           同期)                                                              
               全国核心CPI(较上年同期)                                 -0.2%         -0.2%
               东京地区CPI(较上年同期)                    2月             --         -0.6%
               东京地区核心CPI(较上年同期)                             -0.6%         -0.5%
 2330      日本求才求职比                                 1月           0.83          0.82
           日本失业率                                     1月           4.2%          4.2%
 2350      日本企业资本支出(较上年同期)                第四季             --         +2.2%
 
 3月1日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0000      韩国出口(较上年同期)                       2月初值          -8.3%        +10.9%
              进口(较上年同期)                                         -7.9%         +3.9%
              贸易收支(亿美元)                                            --       顺差4.8
 
   3月4日当周
        
 3月3日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2300      韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                2月          +0.5%         +0.6%
                               (较上年同期)                            +1.7%         +1.5%
        
 3月4日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业PMI                       2月             --         49.90
        
 3月5日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0130      日本加班工资(较上年同期)                       1月             --         -0.1%
 2100      韩国外汇储备(亿美元)                     截止2月底             --       3,289.1
         
 3月6日-7日
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本外汇储备(亿美元)                     截止2月末             --        12,672
   
 3月7日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0200      日本央行利率决定                               3月             --         0.10%
 0500      日本领先指标(较前月)                           1月             --          +1.4
              同时指标(较前月)                                            --          +2.5
 2350      日本银行放款余额(较上年同期)                   2月             --         +1.3%
 2350      日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)             1月             --     赤字2,641
 2350      日本国内生产总值(GDP)(环比年率)       第四季修正值             --         -0.4%
                             (较前季)                                     --         -0.1%
           
 3月8日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本服务业景气判断指数                         2月             --          49.5
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐