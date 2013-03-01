更正-中国新债：招商证券下周二起将发行100亿公司债，期限五年和10年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(更正：内文首段及标题“首家发行公司债的券商”有误,特删除)
路透上海3月1日 - 中国招商证券股份有限公司 周五公告称，将于下周二(5日)起发行100亿元人民币公司债，含五年和10年期。
发行公告显示，本期债券分为三个品种，品种一为五年期(3+2)，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为30亿元；品种二为五年期，初始发行规模为20亿元，品种三为10年期，初始发行规模为50亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。
本期债票面利率询价区间为：3+2年期品种的票面利率预设区间为3.81%-4.80%；五年期品种的票面利率预设区间为4.01%-5.00%；10年期品种的票面利率预设区间为4.51%-5.50%。
本次募集资金拟全部用于补充公司营运资金；华泰联合证券为主承销商；发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。
该期债网上认购日为3月5日，网下认购日为3月5日－6日，网下缴款截止日为3月7日。
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ 招商证券 100 30 5 预设区间3.81%-4.80% 华泰联合 AAA 3/5-3/6
(附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
20 5 预设区间4.01%-5.00%
50 10 预设区间4.51%-5.50% ============================================================================================(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。