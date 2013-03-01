更正-中国新债：招商证券下周二起将发行100亿公司债，期限五年和10年

(更正：内文首段及标题“首家发行公司债的券商”有误,特删除)

路透上海3月1日 - 中国招商证券股份有限公司 周五公告称，将于下周二(5日)起发行100亿元人民币公司债，含五年和10年期。

发行公告显示，本期债券分为三个品种，品种一为五年期(3+2)，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为30亿元；品种二为五年期，初始发行规模为20亿元，品种三为10年期，初始发行规模为50亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本期债票面利率询价区间为：3+2年期品种的票面利率预设区间为3.81%-4.80%；五年期品种的票面利率预设区间为4.01%-5.00%；10年期品种的票面利率预设区间为4.51%-5.50%。

本次募集资金拟全部用于补充公司营运资金；华泰联合证券为主承销商；发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。

该期债网上认购日为3月5日，网下认购日为3月5日－6日，网下缴款截止日为3月7日。

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ 招商证券 100 30 5 预设区间3.81%-4.80% 华泰联合 AAA 3/5-3/6

(附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

20 5 预设区间4.01%-5.00%