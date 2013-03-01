重发-法国数据：2月制造业PMI微升，经济仍为重回成长而挣扎

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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路透巴黎3月1日 - 周五公布的调查显示，2月法国制造业仍在阴霾之中，订单连续第20个月萎缩，显示法国仍在恢复经济成长的道路上苦苦挣扎。
Markit法国2月制造业采购经理人指数(PMI)为43.9，高于1月的42.9，但仍低于50的荣枯分水岭。自去年2月以来，指数一直在50之下。
产出分项指数萎缩程度放缓，但仍是第12个月萎缩。新订单分项指数从1月的四年低位38.7升至41.6，但仍延续始于2011年6月的萎缩态势。
Markit的分析师Jack Kennedy称,“尽管2月萎缩程度减轻,但法国制造业依然在快速下行。”
“新订单又是明显下滑，主因在于国内市场是此次制造业萎缩的关键，因客户受经济环境影响，延迟或取消订单。”
制造业贡献约11%的经济产出，一直是法国经济最薄弱的环节之一。(完)
(编译 田建华; 审校 沈以文)
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