重发-法国数据：2月制造业PMI微升，经济仍为重回成长而挣扎

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路透巴黎3月1日 - 周五公布的调查显示，2月法国制造业仍在阴霾之中，订单连续第20个月萎缩，显示法国仍在恢复经济成长的道路上苦苦挣扎。

Markit法国2月制造业采购经理人指数(PMI)为43.9，高于1月的42.9，但仍低于50的荣枯分水岭。自去年2月以来，指数一直在50之下。

产出分项指数萎缩程度放缓，但仍是第12个月萎缩。新订单分项指数从1月的四年低位38.7升至41.6，但仍延续始于2011年6月的萎缩态势。

Markit的分析师Jack Kennedy称,“尽管2月萎缩程度减轻,但法国制造业依然在快速下行。”

“新订单又是明显下滑，主因在于国内市场是此次制造业萎缩的关键，因客户受经济环境影响，延迟或取消订单。”

制造业贡献约11%的经济产出，一直是法国经济最薄弱的环节之一。(完)