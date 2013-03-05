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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 12:23 BJT

更正-路透基点：阿里巴巴计划贷款多至80亿美元，以对现有贷款进行再融资

(更正：因译文有误，第一段应为回返“贷款市场”，非“债市”)

路透香港3月4日 - 消息人士称，中国电子商务巨擘阿里巴巴集团回返贷款市场，计划融资多至80亿美元对现有贷款进行再融资。该公司在不到一年前获得40亿美元贷款。

据说，阿里巴巴已与借款方接洽，寻求贷款建议。所筹集的资金将用于对去年到位的40亿美元款贷进行再融资，并为履行去年5月与雅虎达成的71亿美元股票回购协议相关的义务提供资金。

消息人士预计，此次阿里巴巴的借贷成本将低于去年签定的贷款协议。(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)
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