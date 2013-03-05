更正-路透基点：阿里巴巴计划贷款多至80亿美元，以对现有贷款进行再融资

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
(更正：因译文有误，第一段应为回返“贷款市场”，非“债市”)
路透香港3月4日 - 消息人士称，中国电子商务巨擘阿里巴巴集团回返贷款市场，计划融资多至80亿美元对现有贷款进行再融资。该公司在不到一年前获得40亿美元贷款。
据说，阿里巴巴已与借款方接洽，寻求贷款建议。所筹集的资金将用于对去年到位的40亿美元款贷进行再融资，并为履行去年5月与雅虎达成的71亿美元股票回购协议相关的义务提供资金。
消息人士预计，此次阿里巴巴的借贷成本将低于去年签定的贷款协议。(完)
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
* 人民币收升近百点但未突破区间，中间价升至近两个月新高 * 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限 * 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百 点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个 月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有 小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中 间价200点。 他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总 统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境 转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。 “逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅 贬值也不至于。”一外资行交易员称。 不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中