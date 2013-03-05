更正-日本政经：央行副总裁提名者中曾宏称当前是抗击通缩的有利时机

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
(更正:因译文有误，内文第一段改为“不会受限于优先考量”，非“不会受限于前任的做法”)
路透东京3月5日 - 日本政府提名的央行副总裁候选人中曾宏周二称，若国会批准对他的任命，他对货币政策的引导将不会受限于优先考量。
中曾宏现担任负责央行国际事务的理事。他还表示，将抓住当前机遇抗击通缩，实现2%的通胀目标。
“现在正是打击通缩，实现物价稳定经济持续增长的机会，而且机不可失，时不再来。”中曾宏在众议院提名听证会上称。(完) (编译 程琳; 审校 李春喜)
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
英国通胀率数据平稳，薪资增幅数据高于预期，提振英镑兑主要货币本周走势，朝鲜及叙利亚紧张局势升高，以及法国总统大选一名极左派候选人选情升温，打击了美元及欧元。
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。