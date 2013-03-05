更正-日本政经：央行副总裁提名者中曾宏称当前是抗击通缩的有利时机

(更正:因译文有误，内文第一段改为“不会受限于优先考量”，非“不会受限于前任的做法”)

路透东京3月5日 - 日本政府提名的央行副总裁候选人中曾宏周二称，若国会批准对他的任命，他对货币政策的引导将不会受限于优先考量。