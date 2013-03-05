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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 17:19 BJT

更正-日本政经：央行副总裁提名者中曾宏称当前是抗击通缩的有利时机

(更正:因译文有误，内文第一段改为“不会受限于优先考量”，非“不会受限于前任的做法”)

路透东京3月5日 - 日本政府提名的央行副总裁候选人中曾宏周二称，若国会批准对他的任命，他对货币政策的引导将不会受限于优先考量。

中曾宏现担任负责央行国际事务的理事。他还表示，将抓住当前机遇抗击通缩，实现2%的通胀目标。

“现在正是打击通缩，实现物价稳定经济持续增长的机会，而且机不可失，时不再来。”中曾宏在众议院提名听证会上称。(完) (编译 程琳; 审校 李春喜)
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