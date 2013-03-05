更正-日本债市：指标公债收益率自10年低位上扬，关注10年期公债标售

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
当日涨 上日 跌 最新报 (基点) 收市价 价 两年期公债 0.000% +0.0 0.040% 五年期公债 0.100% +0.5 0.095% 10年期公债 0.610% +0.5 0.605% 20年期公债 1.480% -1.0 1.490% 30年期公债 1.660% -1.5 1.675% 10年期公债 <0#JGB:> 145.20 -0.12 145.32 期货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚 未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王翔琼/杜明霞；审校 王洋/李春喜/程琳)
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
* 人民币收升近百点但未突破区间，中间价升至近两个月新高 * 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限 * 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百 点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个 月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有 小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中 间价200点。 他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总 统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境 转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。 “逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅 贬值也不至于。”一外资行交易员称。 不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中