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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 11:20 BJT

更正-日本债市：指标公债收益率自10年低位上扬，关注10年期公债标售

当日涨    上日
                                         跌     
                              最新报   (基点)   收市价
                                价              
                                                   
 两年期公债                    0.000%     +0.0   0.040%
 五年期公债                    0.100%     +0.5   0.095%
 10年期公债                    0.610%     +0.5   0.605%
 20年期公债                    1.480%     -1.0   1.490%
 30年期公债                    1.660%     -1.5   1.675%
 10年期公债  <0#JGB:>          145.20    -0.12   145.32
 期货                                           
                                                       
 注1：公债期货涨跌为点数。                      
 注2：若报价显示0.000%表示尚                           
 未成交。                                       
 (完)    
    
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 王翔琼/杜明霞；审校 王洋/李春喜/程琳)
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