更正-日本金融：购买外国债券不是第一选项--央行副总裁提名人岩田

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
(更正:因译文有误，内文倒数第四段改为“不会受到优先考量束缚”，非“不会受到既有先例束缚”)
路透东京3月5日 - 日本央行副总裁提名人岩田规久男表示，只有在其他政策无效的情况下，购买外国债券才会成为政策选项。
岩田规久男周二表示，日本央行的第一选择应该是通过购买长期日本公债，来压低长期利率。
“作为央行，我觉得预先排除一些政策这种想法并不好，”现年70岁的岩田规久男表示。他是一名学者，以货币政策和通胀目标制方面的研究闻名。
“如果我们无法实现通胀目标，那么我希望还有购买外国公债这个选择，”他在众议院对其提名的听证会上这样表示。
他表示，日本央行必须努力最迟在两年内实现2%的通胀目标，并解释了他希望央行采取的大胆货币政策路径。
首相安倍晋三对日本学习院大学教授岩田规久男的提名，是为促成更多积极货币宽松政策而采取的一系列行动之一。
安倍对日本央行领导层的提名需要得到参众两院通过，提名中还包括选择支持更宽松货币立场的黑田东彦担任下一任央行总裁。
岩田规久男亦表示，如果修改法律以让日本央行可以自由选择如何提升通胀，那么日本可能会在不到两年的时间内实现通胀目标。
日本政府的另一名央行副总裁提名人选--中曾宏周二表示，他在引导货币政策时，不会受到优先考量束缚。
现年59岁的中曾宏目前在日本央行负责国际业务。
现任日本央行总裁与两名副总裁将于3月19日卸任。
安倍晋三所属的执政联盟在众议院拥有多数席位，因此他的提名人选料会获得众议院批准。虽然安倍在参议院没有掌握多数席位，但他可望获得反对党足够的支持票，批准提名人选。(完) (编译 田建华/梁睿雪/侯向明; 审校 郑茵/程琳/蔡美珍)
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路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
* 人民币收升近百点但未突破区间，中间价升至近两个月新高 * 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限 * 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百 点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个 月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有 小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中 间价200点。 他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总 统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境 转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。 “逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅 贬值也不至于。”一外资行交易员称。 不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中