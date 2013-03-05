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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:20 BJT

更正-日本金融：购买外国债券不是第一选项--央行副总裁提名人岩田

(更正:因译文有误，内文倒数第四段改为“不会受到优先考量束缚”，非“不会受到既有先例束缚”)

路透东京3月5日 - 日本央行副总裁提名人岩田规久男表示，只有在其他政策无效的情况下，购买外国债券才会成为政策选项。

岩田规久男周二表示，日本央行的第一选择应该是通过购买长期日本公债，来压低长期利率。

“作为央行，我觉得预先排除一些政策这种想法并不好，”现年70岁的岩田规久男表示。他是一名学者，以货币政策和通胀目标制方面的研究闻名。

“如果我们无法实现通胀目标，那么我希望还有购买外国公债这个选择，”他在众议院对其提名的听证会上这样表示。

他表示，日本央行必须努力最迟在两年内实现2%的通胀目标，并解释了他希望央行采取的大胆货币政策路径。

首相安倍晋三对日本学习院大学教授岩田规久男的提名，是为促成更多积极货币宽松政策而采取的一系列行动之一。

安倍对日本央行领导层的提名需要得到参众两院通过，提名中还包括选择支持更宽松货币立场的黑田东彦担任下一任央行总裁。

岩田规久男亦表示，如果修改法律以让日本央行可以自由选择如何提升通胀，那么日本可能会在不到两年的时间内实现通胀目标。

日本政府的另一名央行副总裁提名人选--中曾宏周二表示，他在引导货币政策时，不会受到优先考量束缚。

现年59岁的中曾宏目前在日本央行负责国际业务。

现任日本央行总裁与两名副总裁将于3月19日卸任。

安倍晋三所属的执政联盟在众议院拥有多数席位，因此他的提名人选料会获得众议院批准。虽然安倍在参议院没有掌握多数席位，但他可望获得反对党足够的支持票，批准提名人选。(完) (编译 田建华/梁睿雪/侯向明; 审校 郑茵/程琳/蔡美珍)
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